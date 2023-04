Dead Island tilbyr virkelige begravelsesplaner

HQ

Teamet bak Dead Island 2 har slått seg sammen med det britiske forsikringsselskapet DeadHappy for å tilby virkelige begravelsesplaner, i et trekk for å promotere det splitter nye actionspillet. Planen er kjent som en Deathwish, og vil tillate deg å bli sendt ut med en våkne som ingen andre.

Pressemeldingen som kunngjør samarbeidet lyder: "Send kameratene dine til det virkelige LA for en zombiecocktaildrevet fest før den går til helvete! En våkne for å avslutte alle våkner, til ære for deg. Dette Deathwish vil også dekke begravelsesutgiftene dine, så det er ingen uønsket comebacks! Tross alt burde vi alle dø ansvarlig.»

Denne Deathwish-pakken er tilgjengelig for £ 8,000 på toppen av hvilken plan abonnenter velger, og det er bekreftet at selv om dette er en veldig reell plan, kan DeadHappy ikke lovlig tvinge noen til å delta på kjølvannet ditt.

Dette er bare en av mange bisarre etterlivsalternativer som DeadHappy tilbyr, da firmaet også gir muligheter til å få asken din omgjort til en diamant, få noen betalt for å ta ut søppelkassene, betale et boliglån ved hjelp av livsforsikringsfond, og til og med få aske sendt ut i rommet.