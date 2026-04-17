Dead Space- og Callisto Protocol-skaperen har fått nok av at folk "rakker ned på AAA-spill"

Er AAA død? Har AAA-spillene gått sin gang? Bør vi droppe det hele til fordel for AA- og indieopplevelser med premiumfølelse? Vi har stilt disse spørsmålene, som nesten alle andre medier har gjort, ettersom det ser ut til at det som en gang var toppen av spillkvalitet, nå har blitt redusert i et raskt tempo. Glen Schofield, skaperen av Dead Space og The Callisto Protocol, tenker ganske annerledes. Han mener at det finnes løsninger på AAA-elendigheten vi opplever akkurat nå, og at vi alle bør være litt snillere mot de beste studioene.

"Alle rakker ned på AAA i disse dager. Hvem tror du startet hver eneste nye konsoll eller plattform? Det startet med AAA-spill som ble lansert", sier Schofield til Gamesindustry.biz. Han forklarte at COVID var et stort øyeblikk for bransjen, ettersom det viste AAA-utviklerne at de ikke kunne lage spill raskt nok til å holde tritt med etterspørselen, siden alle var hjemme og ville spille spill.

"Milliarder av dollar strømmet inn i bransjen. Når du får inn så mye penger, er det uunngåelig at du gir dem til feil folk. Jeg ser på hvem de er (og noen av dem kjenner jeg), og jeg tenker: 'Han er 10 år unna, hun er 5 år unna å kunne gjøre dette'. De får et studio og et spill på samme tid," sa Schofield.

Han la til "Due diligence av de som investerer er forferdelig. Tenk på Bungie! De betalte for mye, og i mange tilfeller betalte de ikke de rette folkene. Alt du trenger å gjøre er å finne ut hvem som er den virkelige kreative personen, i motsetning til den som bare sier at han eller hun er kreativ. Det er mange som kopierer veldig godt. De som ikke er kreative, må bare skrape litt hardere i overflaten for å finne noen kreative mennesker som i sin tur kan hjelpe dem med å ansette de rette kreative menneskene."

I motsetning til andre veteraner i bransjen etterlyser ikke Schofield mindre team på AAA-prosjekter, bare mer fokusert utvikling, der de "rette folkene" blir plukket ut til jobbene. Det høres enkelt ut på papiret, men det kan bli vanskelig med tanke på tilstanden i bransjen akkurat nå.