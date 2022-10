Dead Space Remake avslører endringer og forbedringer i gameplayvideo

HQ

Utviklerne i EA Motive var raskt ute med å si at de ikke bare vil gjøre grafikken og lyden mye bedre i remaken av Dead Space, men at de også skal pusse på gameplayet og et par andre ting. Her får du se noen eksempler.

Studioet har nemlig gitt oss en 8 minutter lang gameplaypresentasjon av Dead Space Remake, og denne viser både noen imponerende sammenligninger opp mot originalen, hvordan Ishimura har blitt større slik at det finnes noen nye områder vi kan utforske, ulike måter spillet tilpasser atmosfæren på for å gjøre alt skumlere og mer. Kort sagt virker det som et allerede meget bra spill blir enda bedre i januar.