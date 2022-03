Dead Space Remake kommer tidlig i 2023 - får langt bedre lyd

HQ

Alle kan være enige om at spill har utviklet seg kraftig grafisk de siste årene, men det er ikke mange som tenker over at lyddesignet muligens har tatt enda større steg. Sistnevnte blir i alle fall tydelig i remaken av Dead Space.

Som lovet fokuserte kveldens Dead Space Remake-stream på hvordan lyden blir langt bedre enn i 2008. Vi visste jo allerede at Isaac vil snakke litt mer i spillet, noe som bare er starten på endringene. Jeg er glad for at jeg så streamen med hodetelefoner, for som du kan høre selv i videoene under er det ofte store forskjeller på hvordan lyder reflekteres langt bedre i rom, hvilke måter dialogier, pust og hjerterytmer påvirkes av hvor sliten og skadet Isaac er, hvor deilig det blir med nyinnspilt musikk og mer. Helt til slutt får vi se og høre hvordan nesten alle disse tingene sammen gjør en stor forskjell i en gameplaysekvens fra en tidlig utgave av det kommende spillet. Da avslører de også at planen er å slippe Dead Space Remake tidlig i 2023.

HQ

HQ

HQ