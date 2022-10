HQ

Bare det at EA fra første stund sa at Dead Space Remake kun lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series tydet på at spillet krever en god del kraft, noe PC-kravene beviser.

For etter tirsdagens imponerende gameplaytrailer har PC-kravene til Dead Space Remake blitt offentliggjort på Steam, og det viser seg at du trenger noen ganske gode komponenter for å i det hele tatt nyte spillet slik utviklerne har tenkt.

Minimum





OS: Window 10 64-bit +



Prosessor: Ryzen 5 2600x eller Core i5 8600



Grafikk: AMD RX 5700 eller GTX 1070



Minne: 16 GB RAM



DirectX: Versjon 12



Lagring: 50 GB



Anbefalt