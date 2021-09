Dead Space-remaken gjør en rekke endringer

HQ

Helt ut av intet i går annonserte EA Motive at de ville ha en stream for å fortelle mer om Dead Space-remaken i dag, og selv om vi ikke fikk se mye gameplay avslørte utviklerne noen interessante detaljer.

Det første som ble tatt opp var selvsagt de visuelle forbedringene. Atter en gang fikk vi høre at målet er å være så lik originalen som mulig, men samtidig gjøre flere forbedringer og skape mer detaljerike omgivelser som Visceral også ville gjort med den ekstra kraften vi har i dag. Du kan se en tidlig sammenligning nederst.

Når det gjelder lyden vil Gunner Wright være tilbake som Isaac. Han vil ikke være like stille som i originalen, men målet er uansett at han ikke skal ødelegge atmosfæren heller, så utviklerne har laget to regler. For det første vil Isaac i hovedsak bare snakke når noen snakker til han, samt i tilfeller hvor det rett og slett bare ville vært rart å ikke få en hørbar reaksjon.

Fokuset på detaljer har blitt bragt videre til kampsystemet også, for remaken vil ikke bare la oss skyte av kroppsdeler. EA Motive har tatt det et steg videre ved å rett og slett la oss nærmest skrelle av huden til fiender. Slik får vi både en indikasjon på hvor mye helse de har og hvor nærme en kroppsdel er av falle av. Derfor vil ulike være mest effektive til å skyte av kroppsdeler eller prelle av kjøtt og slik.

En av forventningene mange håpet ville bringes inn fra forgjengerne var bevegelser i rom med liten tyngdekraft, så det er godt å høre at dette blir tilfellet. I remaken vil vi få bevege oss akkurat som vi vil, samtidig som at rakettene fra Dead Space 2 kan brukes. Derfor har også utviklerne laget noen nye områder og utfordringer som utnytter disse endringene.

