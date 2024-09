Deadlock-juksere er allerede på plass, Valve jobber med et antijuksesystem

HQ

Hei, hvis du ikke er så god på Deadlock, eller spill generelt, er det greit. De fleste er ikke gode på spill, og de går likevel ikke og laster ned en aimbot fra et tvilsomt nettsted for å ødelegge tiden til alle andre.

Noen har imidlertid bestemt seg for å gå den veien, og Deadlock - et spill som i skrivende stund fortsatt bare kan spilles via invitasjon - har sin egen type juksemakere nå. Heldigvis jobber Valve med å finne en løsning med et anti-juksesystem, men dette vil ta tid.

Som PC Gamer oppdaget, har Valve-utvikler Yoshi på Discord avslørt at planer er i arbeid for å fjerne juksere fra spillet. Ettersom Valve jobber med en haug med andre ting for denne betaversjonen, kan det imidlertid ta en stund før du ser juksere fjernet. Det er fortsatt ikke noe lanseringsvindu for Deadlock akkurat nå, så i det minste er ikke spillet fullt ut utsatt for tilfeldige juksere.

Har du støtt på noen Deadlock-juksemakere ennå?