Deadlock leder an i en MOBA-boom

Det er ingen stor hemmelighet at spillbransjen til tider kan føles som et kappløp om å kopiere leksene til det selskapet som får anerkjennelse fra fansen - det skjedde før i glansdagene til League of Legends og DOTA 2, det diskuteres fortsatt med Fortnite og Battle Royale-sjangeren, men det ser ut som om tiden virkelig kan være en flat sirkel, ettersom MOBA-er ser ut til å være på en massiv økning igjen.

Tilbake fra uklarhet og fiasko kom Gigantic, med Gigantic: Rampage Edition som nettopp har vært tilgjengelig gratis tidligere denne måneden via Epic Games-butikken (spesielt denne skribenten har hatt det gøy å spille det); Predecessor (MOBA bygget fra beinene til Paragon) fikk sin 1.0-utgivelse; Smite 2 gikk inn i sin lukkede alfa, og selvfølgelig avslørte Valve endelig Deadlock, som fortsetter å trene og være vert for et massivt antall spillere til tross for at det ikke er offisielt utgitt.

Men hva er det egentlig som skjer her, og hva tar spillutviklerne med seg fra situasjonen?

Alex CantatoreIfølge den utøvende produsenten av Smite 2, mener trenden med sjelelignende spill har forberedt spillerne på større utfordringer - og store belønninger, noe som egner seg godt for sjangeren.

Det passer sjangeren godt, sier han: "Jeg har ofte beskrevet MOBA-spill som flerspillersjangerens sjelelignende spill - de er veldig vanskelige. Du kommer til å dø mye for å lære spillet.

"Den samme følelsen du får når du tar ned Malenia? Som om du ble belønnet for å ha mestret spillet til det ytterste? Det er den følelsen du får når du vinner hvert eneste spill i Smite 2.

"Nå som flere spillere forstår at det føles godt å mestre et vanskelig spill, tror jeg flere er villige til å ta den reisen."

Når det gjelder hva takeaways er, er det vanskelig å svelge, men enkelt å se for Cantatore, som sa: "Jeg tror spillernes forventninger bare fortsetter å vokse, og vi tror den eneste måten å innfri disse forventningene på er å få navnet ditt ut i offentligheten tidligere enn du egentlig er komfortabel med, slik at du kan få tilbakemelding på nøyaktig hva spillerne synes og hva de vil ha.

"Under den siste MOBA-boomen så du mange fine spill som ikke utviklet formelen videre, og som derfor ikke skilte seg ut sammenlignet med etablerte konkurrenter - Smite overlevde fordi det fant den perfekte balansen."

Når det gjelder de som fremdeles prøver å etablere seg i MOBA-scenen, spesielt under denne boomen, Robbie Singh, administrerende direktør for Predecessor utvikler Omeda Studios er enig i den siste delen av Cantatores tanker - det er ikke et comeback vi ser, det er en evolusjon.

Singh sa han: "Etter vårt syn forsvant MOBA-er egentlig aldri i utgangspunktet. Det kan være at en ny generasjon bønder akkurat nå er i ferd med å innse at det også finnes en ny generasjon MOBA-spill som ser bedre ut og spiller bedre enn de de er vant til.

"I dag vil vi si at for å lykkes som et moderne MOBA trenger du et solid fundament av helter og kjernemekanikk, men vi ønsker også å ta et skritt tilbake og se utover selve sjangeren."

Det ser ut til å være noe sannhet i ordene hans: Gigantic, Predecessor, Smite 2, og selvfølgelig Deadlock beveger seg alle bort fra det tradisjonelle ovenfra-og-ned-spillet til PC MOBA-er, og pumper i stedet litt action inn i sjangeren med tredjepersonsspill (takk, PC Gamer).

Hva synes du om denne trenden i MOBAs? Er det en kjepphest eller er den kommet for å bli? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.