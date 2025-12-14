Deadpool & Wolverine ikke var siste gang vi får se Hugh Jackman i MCU

HQ

Han kommer virkelig til å gjøre dette til han er 90. Selv om Hugh Jackmans tilbakekomst som Wolverine i Deadpool & Wolverine kan ha blitt sett på som en siste runde for skuespilleren, har han i ettertid sagt at filmen ikke føltes som om det var siste gang han gikk inn i rollen som Logan.

"Jeg vet ikke. Det føles ikke som slutten. Det føltes virkelig som slutten etter Logan. Hvis jeg ser tilbake, måtte jeg si at det var slutten, sannheten. Fordi jeg virkelig trodde på noen ting som jeg ville at filmen skulle være, og jeg måtte kjempe for dem," sa han da han snakket med Cynthia Erivo i Varietys serie Actors on Actors (transkripsjon via GamesRadar+). "Og jeg tror jeg måtte si: 'Dette er siste gang jeg gjør det, og jeg har ikke noe imot å la være å gjøre det. Og så gjorde vi det."

I utgangspunktet ønsket ikke Jackman å komme tilbake etter Logan, men bestemte seg for at han skulle komme tilbake til 2024-suksessen. "Jeg sa: 'Vet du hva? Jeg ombestemte meg.' Det er ikke så farlig. Jeg skal ikke engang si unnskyld. Og det var så fantastisk. Jeg hadde det morsommere, selv da jeg spilte det, det føltes annerledes. Jeg har gjort det ti ganger, så jeg har alle disse bevisene på hvordan jeg følte det. Og jeg tenkte: "Jeg liker denne karakteren. Og bare det å være sammen med Ryan [Reynolds] og Shawn Levy, regissøren. Jeg elsket det. Jeg tror på mange måter at jeg vet at folk elsker Logan, og det gjør jeg også, men jeg tenkte 'Å, jeg ser sider av Wolverine jeg aldri har sett før'," fortsatte han.

Det er ennå ikke sagt noe om når vi får se Jackman igjen som Wolverine, men selv om han ennå ikke er bekreftet til Avengers: Doomsday, virker det som et flott øyeblikk for ham å komme tilbake.