Deadpool & Wolverines soundtrack er spekket med slagere og overraskelser

Marvel-filmer, til tross for alle sine kreative laster, har en tendens til å levere ganske utmerkede soundtracks, med Guardians of the Galaxy -seriens Awesome Mixes som toppen av kransekaka her. Det ser imidlertid ut til at Shawn Levy, Ryan Reynolds og Hugh Jackman vil kjempe om tronen på denne fronten, ettersom soundtracket til den kommende Deadpool & Wolverine har blitt avslørt, og det inneholder fantastiske sanger og noen uvanlige overraskelser.

Soundtracket inneholder noen gjenkjennelige pophits som Bye Bye Bye av *NSYNC, Glamorous av Fergie, Iris av The Goo Goo Dolls, noen countryhits som I'm a Ramblin' Man av Waylon Jennings, litt alt-rock fra Avril Lavigne (I'm With You) og Green Day (Good Riddance), og til og med litt musikk fra andre filmer som You're the One That I Want fra Grease og overraskende (men morsomt) The Greatest Show fra den Hugh Jackman-ledede The Greatest Showman.

Det er noen få andre som ser ut til å være veldig på nesen, som Chris de Burghs The Lady in Red, som uten tvil vil dukke opp når Lady Deadpool dukker opp.

Det vi vet med sikkerhet er at lydsporet også kommer på vinyl i tide til den globale premieren 26. juli. Du kan forhåndsbestille den i dag og sikre deg et eksemplar.