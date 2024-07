Få en første titt på Lady Deadpool i den nye Deadpool & Wolverine traileren

HQ

Multiverset har eksistert en stund nå i MCU, men hvis det var noen som virkelig kunne utnytte dets sprøhet, så var det Deadpool. I tillegg til noen gamle fjes fra tidligere Marvel-filmer, forventer vi også å se noen andre Deadpools dukke opp i den kommende filmen.

I teaseren nedenfor får vi et første glimt av Cowboy Deadpool og Lady Deadpool, og vi kan forestille oss at det vil være flere andre innslag i filmen. Vi vet allerede at Dogpool kommer til å være med.

Nå er det ikke lenge igjen til Deadpool & Wolverine kommer på kino. Fra 26. juli kan vi se hvem og hva som er med i dette multivers-eventyret.