Dear Me, I Was lanseres eksklusivt for Switch 2 neste uke

Arc System Works er mest kjent for sine ekstremt dype kampspill, inkludert Blazblue- og Guilty Gear-seriene. Men de utvikler også andre typer spill, for eksempel det Switch 2-eksklusive interaktive eventyret Dear Me, I Was, som nå har fått en lanseringsdato.

Det viser seg at det kommer ut 31. juli og vil koste 850 yen, som er omtrent £ 4,3 / € 5. Taisuke Kanasaki, art director for det anerkjente Another Code, har ansvaret for designet for dette spillet også, og premisset er :

"Dear Me, I Was er et interaktivt eventyr som lar deg nyte en historie vevd med vakker grafikk, som smelter sammen den livlige akvarellstilen til Taisuke Kanasaki med rotoscoping-teknologi. De naturtro figurene vil garantert berøre deg dypt.

I denne historien får du gjenoppleve livet til en bestemt kvinne. Opplev glede, sorg og vekst gjennom hennes vanlige og ydmyke liv. Bli vitne til historien hun vever i et liv som er forbundet med andre."

Sjekk ut traileren nedenfor for å se om dette kan være det koselige sommereventyret du har sett etter.