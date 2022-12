Death Stranding 2 avduket med nysgjerrighetspirrende trailer

HQ

En frittalende Norman Reedus fjernet egentlig all tvil da han atter en gang arbeidet med en oppfølger til Death Stranding var godt igang tidligere i år, men siden Kojima Productions jobber med flere spill i disse dager var det spørsmål om hva som faktisk ville avdukes på The Game Awards. Det ble altså det mest åpenbare.

For etter måneder med annonseringen av kjente skuespillere for prosjektet har vi fått en trailer som bekrefter at det som foreløpig kalles Death Stranding 2 kommer til PlayStation 5 før eller senere. I kjent stil inneholder traileren mange små og store hint til hva vi har i vente, samtidig som at det gjøres fullstendig klart at Norman Reedus, Troy Baker og Léa Seydoux er tilbake i sine roller mens Elle Fanning og Shioli Kutsuna altså blir nye bekjentskaper når alt tydeligvis blir tatt til et nytt nivå.