Norman Reedus bekrefter visst Death Stranding 2

Det ble raskt klart at Death Stranding ville være et ganske spesielt spill, så det var ikke overraskende at det er delte meninger om det. Samtidig nektet både Sony og Kojima Productions å si noe om hvor gode eller dårlige salgstallene var før sistnevnte i fjor avslørte at det hadde solgt over 5 millioner eksemplarer. Dette er tydeligvis godt nok til at vi får flere postmann-spill.

I et intervju med Leoedit bekrefter tilsynelatende Norman Reedus, som spilte hovedrollen i Death Stranding og selvsagt er mest kjent for The Walking Dead i disse dager, at arbeidet med en oppfølger er godt igang:

"Guillermo Del Toro, som ga meg den første filmen ( red.anm: de snakker om Death Stranding som om det er en film siden det er så mye motion capture og slik), ringte meg og sa "Hei, det er en kar som heter Hideo Kojima, Han kommer til å ringe deg. Bare si ja. Og jeg spurte "Hva mener du bare si ja?" Han fortsatte "Slutt å være et rasshøl. Bare si ja". Deretter var jeg i San Diego og Hideo kom med en stor gruppe folk. Han er fra Tokyo, og han viste meg at han jobbet på et spill kalt Silent Hill(s). Jeg ble målløs av hva han viste meg, og ble helt "Ja, la oss gjøre dette". Det er ikke Ms. Pacman. Det er så realistisk. Så futuristisk. Det er så komplisert og nydelig, og jeg ble helt lamslått.

Det tok meg kanskje to eller tre år å fullføre alle MoCap-sekvensene og alt. Det er mye arbeid, og så kom spillet ut og vant alle disse prisene og ble denne store tingen, så vi startet del to av dette."

Dermed virker det altså som om Kojima og kompani utvikler mer enn ett spill i disse dager, så tiden får vise om Death Stranding 2 blir en realitet og eventuelt når det eventuelt kommer. Hvilke endringer og forbedringer håper du gjøres?