Death Stranding 2 får en ny trailer på Tokyo Game Show i september

Noen av dere har kanskje lagt merke til at Hideo Kojima og de andre talentfulle utviklerne hos Kojima Productions har begynt å dele hint om kjente personer som er med i Death Stranding 2: On the Beach igjen. Dette har ført til en del teorier om at spillet vil få en ny trailer på Gamescom, men vi må nok vente litt lenger enn det.

PlayStation avslører at Kojima Productions vil ha en spesiell Death Stranding 2: On the Beach -presentasjon kl. 3.30 natt til 29. september. Showet vil vare i omtrent en time, så forvent å se mer av spillet, informasjon om kjente personer som er med i det og mer.