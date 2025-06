Death Stranding 2: On the Beach skal ha Game Premiere-arrangement som en del av Summer Game Fest

HQ

Summer Game Fest fortsetter å bli travlere og travlere. Det som starter på fredag med den direktesendte SGF-showcasen med Geoff Keighley som vert, vil utvides til en Day of the Devs -sending, en Xbox Games Showcase og utallige andre arrangementer. Et annet tillegg er relatert til en av junis største lanseringer, Death Stranding 2: On the Beach, ettersom Kojima Productions -tittelen vil få et eget Game Premiere-arrangement i Los Angeles.

Arrangementet, som arrangeres på The Orpheum Theatre og er en del av Death Stranding 2: On the Beach World Tour, vil samle spesielle gjester og spillets regissør Hideo Kojima til en live-demonstrasjon av spillet.

Det skjer 9. juni kl. 16, og du kan gå over her for å se det live.

De nøyaktige detaljene om hva du kan forvente er beskrevet som følger: "Hideo Kojima vil bli med Geoff Keighley for å feire spillets kommende lansering med en paneldiskusjon med spesielle gjester og en eksklusiv live demonstrasjon av Death Stranding 2: On the Beach."