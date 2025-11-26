Death Stranding 2: On the Beach har blitt vurdert for PC

HQ

Selv om det ikke er noen offisiell informasjon på denne fronten fra Kojima Productions eller Sony Interactive Entertainment, bekrefter den siste oppdateringen fra ESRB alt annet enn at Death Stranding 2: On the Beach ikke vil være en PS5-eksklusiv så mye lenger.

En ny vurdering har dukket opp på ESRB-nettstedet som avslører at den anerkjente oppfølgeren har blitt vurdert for PC-plattformen, noe som betyr at mens spillet sannsynligvis vil fortsette å fungere som en PS5-konsolleksklusiv en god stund til, kan fans på PC kanskje kunne få tak i spillet før heller enn senere.

Det viktigste å huske er at ingen offisielle nyheter har blitt delt ennå, men det er tilfeldigheter som stiller opp med hensyn til dette, da rangeringer ikke pleier å skje med mindre en lansering eller en avsløring er planlagt noe nært forestående. På samme måte er The Game Awards rundt to uker unna, og Hideo Kojima og Geoff Keighley har et sterkt forhold som ofte kulminerer med Kojima Productions -avsløringer, nyheter og opptredener på Keighley-skapte show.

Så kanskje DS2: On the Beach vil presentere sin PC-utgave om et par uker. Hva tror du om det?