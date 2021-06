Death Stranding blir større og bedre på PlayStation 5

Da jeg snakket med Ludvig Forssell, mannen bak musikken i Death Stranding, i fjor spurte Sony pent om jeg kunne fjerne noe av intervjuet siden svensken avslørte at han jobbet med ny musikk for spillet. I kveld fikk vi vite hvorfor.

Death Stranding vil nemlig komme til PlayStation 5 i form av Death Stranding Director's Cut etter hvert. Selv om Hideo Kojima og kompani ikke ønsket å si mye om denne nye utgaven gjør traileren det klart at nye områder og gjøremål venter. Samtidig bekrefter Sony at spillet selvsagt også vil se bedre ut, og at nærmere informasjon skal komme "veldig snart".