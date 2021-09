HQ

Du har kanskje sett at Eiriks anmeldelse av Death Stranding Director's Cut akkurat ble publisert, der han deler sine tanker og meninger om PS5-versjonen av Hideo Kojimas mildt sagt uvanlige spill. Men det er ikke alt vi har planlagt for å feire morgendagens lansering av tittelen, da vi skal streame Director's Cut om to timer.

Vi starter som vanlig klokken 16 på vår GR Live-side, Facebook, Twitch og YouTube, og kommer til å spille de første to timene av spillet.