Death Stranding Director's Cut klart for PC i mars

Tidligere denne måneden bekreftet Kojima Productions at Death Stranding Director's Cut selvsagt også skal komme til PC, men nøyde seg med å si at det ville skje i løpet av våren. I kveld er det tid for mer detaljert informasjon.

505 Games, som utgir spillet på PC, avslører at Death Stranding Director's Cut slippes på både Epic Games Store og Steam den 30. mars. De som allerede eier Death Stranding vil kunne oppgradere til den nye utgaven for 9.99 dollar så lenge originalen allerede er installert. Da vil også lagringsfilene kunne føres over. Om dette frister er det greit å merke seg PC-kravene også:

Minimum:

OS: Windows 10

Prosessor: Intel Core i5-3470 eller AMD Ryzen 3 1200

Minne: 8 GB RAM

Grafikkort: GeForce GTX 1050 4 GB eller AMD Radeon RX 560 4 GB

DirectX: 12

Lagringsplass: 80 GB

Anbefalt:

OS: Windows® 10

Prosessor: Intel Core i7-3770 eller AMD Ryzen 5 1600

Minne: 8 GB RAM

Grafikkort: GeForce GTX 1060 6 GB eller AMD Radeon RX 590

DirectX: 12

Lagringsplass: 80 GB