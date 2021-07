Death Stranding Director's Cut kommer i september

I kjent stil fikk vi ikke akkurat mye spesifikk informasjon da Sony og Kojima Productions avduket Death Stranding Director's Cut for en måned siden, men de lovet å avsløre mer ganske snart. Som forventet var snart i kveld.

En ny Death Stranding Director's Cut-trailer dukket nemlig opp i kveldens State of Play-sending, og i tillegg til å avsløre at denne utgaven vil se penere ut, skal ha mer historie, tilby nye hjelpemidler og våpen, ha tidsutfordringer med biler, forbedre kampsystemet, introdusere nye bosser og litt annet småtteri gjør traileren det klart at spillet slippes på PlayStation 5 den 24. september.