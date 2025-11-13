Gamereactor

Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding får en 2D spin-off anime i 2027

Death Stranding: Isolations er arbeidstittelen på det kommende showet.

Hideo Kojimas verden av Death Stranding spinner offisielt inn i anime, som Death Stranding: Isolations (arbeidstittel) har blitt avslørt. Showet er en 2D-anime som bruker tradisjonelle, håndtegnede stiler og fungerer som en fortelling helt atskilt fra basisspillet.

I henhold til Kojima Productions ' offisielle nettsted, tar showet sikte på å bli utgitt på Disney+ i 2027, og vil bli produsert av Kojima selv, med Takayuki Sano som regissør. Plotdetaljene er utrolig lette, og vi vet bare at vi vil følge "en ung mann og kvinne når de legger ut på et eventyr."

Med tanke på at det potensielt er to år til vi ser denne animeen ordentlig, vil vi sannsynligvis ikke høre mer om den før neste år, men akkurat nå har vi den første plakaten for showet, som du kan sjekke ut nedenfor.

Death Stranding 2: On the Beach

