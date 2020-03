Death Stranding får Photo Mode på PS4 også

Da Kojima Productions annonserte at Death Stranding vil komme til PC i juni kunne de også avsløre at den utgaven av spillet vil ha en Photo Mode, noe som ikke finnes i PlayStation 4-utgaven. Dette førte selvsagt bare til at ønskene om å få det på konsoll ble enda mer høylytte, noe som nå har gitt resultater.

Studioet kan bekrefte at Death Stranding vil få en Photo Mode på PlayStation 4 også, og det kan høres ut som om vi får den før kalenderen går over til april. Dermed slipper vi å vente lenge før det blir mulig å ta enda penere bilder enn de undertegnede inkluderte under.