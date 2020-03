Death Stranding kommer til PC med snadder fra Half-Life i juni

Forrige fredag hintet Kojima Productions til at de ville annonsere noe ganske spennende denne uken, noe som fikk de fleste til å tro det var snakk om lanseringsdatoen til PC-utgaven av Death Stranding. Det viser seg å stemme, men studioet har noen ekstra overraskelser til oss.

Traileren vi har fått røper nemlig ikke bare at Death Stranding lanseres til PC den 2. juni. Den avslører også at du får med noen godsaker som refererer til Half-Life om du kjøper spillet på Steam. Med en headcrab-lue og en Valve-kran å plassere på baksiden av hodet kan man late som om det er Gordon Freeman som nå har blitt postbud. På toppen av det hele vil begge PC-utgavene by på høyere bildeoppdatering, støtte for ultrabrede skjermer og det som virker som en imponerende Photo Mode.