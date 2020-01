Death Stranding fjerner irriterende funksjon i ny oppdatering

Det er ingen hemmelighet at jeg liker Death Stranding meget godt, men noe de fleste kan være enige om er at enkelte deler av spillet er ekstremt kjedelige over tid. En av de mest kritiserte er den lange sekvensen som starter opp hver gang Odradek-sensoren oppdager BTs, men i dag blir det endelig slutt på dette.

Kojima Productions kan annonsere at en ny oppdatering straks blir tilgjengelig til Death Stranding, og at en av nyvinningene denne byr på er muligheten til å gjøre slik at man slipper å se den filmatiske sekvensen hver gang er nærme en BTs. Om du faktisk liker å se det hver gang trenger du ikke å frykte heller, for du kan skru denne innstillingen av og på i menyene.