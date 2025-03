HQ

En av årets mest etterlengtede titler er Death Stranding 2: On the Beach, den direkte oppfølgeren til debutfilmen fra Kojima Productions, studioet som ble grunnlagt og drives av.... Vel, av Hideo Kojima. Etter den overraskende lange traileren som ble sluppet nylig, har vi nå en grovere idé (med Kojima kan du aldri være 100% sikker på hva du ser på) om historien, som er satt noen år i fremtiden fra den første.

Og når vi snakker om det originale Death Stranding, ser det ut til at nærheten til DS2 har fått mange spillere interessert i den opprinnelige delen, og nå har Kojima Productions rapportert via Bluesky at Death Stranding har passert 20 millioner spillere.

Ikke alle disse er solgte eksemplarer, ettersom spillet har vært tilgjengelig på PS Plus ved et par anledninger, og fortsatt er inkludert i PS Plus Extra- og Premium-katalogen. Likevel er det et misunnelsesverdig tall for enhver tittel i disse dager, og det er også en million mer enn den forrige milepælen, talt i november 2024.

Har du spilt Death Stranding, og gleder du deg til oppfølgeren?