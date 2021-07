Death Stranding har solgt over 5 millioner eksemplarer

Verken Sony eller Kojima Productions har sagt noe særlig om salgstallene til Death Stranding, noe som har fått mange til å tro at det spesielle spillet skuffet begge på det område. Nå viser det seg at Norman Reedus som postbud i alle fall ikke er dårlig.

I et intervju med GamesIndustry.biz avslører Jay Boor, "Head of Publishing" hos Kojima Productions, at det har blitt solgt over 5 millioner eksemplarer av Death Stranding på PC og PlayStation 4. Dette skal selskapet være godt fornøyd med, samtidig som at det er håp for at Death Stranding Director's Cut plusser på noen millioner til.