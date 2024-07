Dedikerte fans konverterer GTA III til Dreamcast

HQ

Som vi alle vet, begynte det ikoniske Grand Theft Auto III på Sega Dreamcast, og i de første syv månedene av utviklingen skulle spillet (som endret hele action-sjangeren) utgis eksklusivt for Dreamcast. Dette ble imidlertid endret da det ble klart at Segas kritthvite 32-biters maskin solgte for dårlig, og Rockstar bestemte seg derfor for å endre strategi og utvikle spillet til PlayStation 2 i stedet. Nå har imidlertid et par smarte og dedikerte GTA III-fans begynt å konvertere tittelen til Dreamcast, og modderen SKMP kunngjør nå at han også har fått ekstra hjelp fra Frogbull, som tidligere har gjort noen populære fan-konverteringer til Dreamcast. Her kan du se en video av GTA III til DC, selv om den ser ut til å hacke litt og inneholde hysteriske mengder med tekstursprekker. "Grand Theft Auto III for Sega Dreamcast - umoddet konsollversjon og mer!"