Deep Rock Galactic aldersmerket til PlayStation 4 og 5

Ghost Ship Games har sluppet et såkalt "roadmap" for sitt Deep Rock Galactic der det presenteres hva som er på gang i 2021. Denne unike gruve-shooteren ble sluppet som...

Deep Rock Galactic lanseres for fullt i mai

den 29 april 2020 klokken 15:35 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Over to år har gått siden danskene i Ghost Ship Games slapp Deep Rock Galactic på Steam Early Access og Xbox One Preview, så det må være lov å si at vi har ventet en...