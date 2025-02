Deep Rock Galactic er nå en 10-millioners selger

HQ

Å si at Deep Rock Galactic aldri har vært mer populært kan faktisk være ganske nøyaktig. Utvikleren Ghost Ship Games og utgiveren Coffee Stain Publishing har bekreftet at tittelen nå har passert 10 millioner solgte eksemplarer, og det virkelig imponerende med å nå den milepælen er at den ikke en gang har dratt seg selv over streken.

Bare i 2024 klarte Deep Rock Galactic å sende over 1,9 millioner enheter, noe som viser at selv om det ble lansert helt tilbake i 2020, klarer spillet fortsatt å trekke inn mange fans og holde dem underholdt også.

Dette bevises ytterligere av en skifer med data som ble gitt for å markere milepælen. Mens du kan se den enorme infografikken nedenfor, inkluderer noen av de interessante statistikkene hvordan spillet nå er det 21. best anmeldte spillet på Steam gjennom tidene, og at den gjennomsnittlige spilleren har en tendens til å bruke over 48 timer på å spille tittelen, noe som viser at det har stor spilleroppbevaring.

Er du fortsatt en flittig Deep Rock Galactic -nyter?