Deep Rock Galactic lanseres for fullt i mai

Over to år har gått siden danskene i Ghost Ship Games slapp Deep Rock Galactic på Steam Early Access og Xbox One Preview, så det må være lov å si at vi har ventet en stund på at våre venner i sør var fornøyde nok med endringene som har blitt gjort siden den gang til å gi oss en dato for den fullverdige lanseringen. Heldigvis er tiden snart inne for å se hva over en million spilleres tilbakemeldinger har ført til.

Utviklerne kan nemlig avsløre at Deep Rock Galactic vil lanseres for fullt på PC og Xbox One den 13. mai. Dette feires med en flunkende ny trailer som viser frem noen av de ulike våpnene, fiendene, oppdragstypene og ikke minst skjeggfysikken som har kommet til spillet de siste årene og månedene.