Deep Rock Galactic: Rogue Core går inn i tidlig tilgang 20. mai

Deep Rock Galactic: Rogue Core, roguelite-spinoffet som kommer fra Ghost Ship Games, Ghost Ship Publishing og Coffee Stain Publishing, har en utgivelsesdato for tidlig tilgang. Som avslørt på kveldens Future Games Show spring showcase, kommer spillet til å være tilgjengelig for spillere på Steam i mai i år.

Med gruveområder avskåret fra omverdenen, må spillerne dykke dypt inn i disse forlatte anleggene og bekjempe monstrene og grusomhetene som prøver å gjøre krav på dem for seg selv. Du og kompisene dine blir Reclaimers, dvergenes elitesikkerhetspersonell, med et sett med fem klasser for å vise din Reclaimer-spesialisering.

Guardian, Spotter, Falconer, Slicer og Retcon har alle sine egne styrker og unike evner. Men du starter ikke med ditt maksimale potensial. Dette er tross alt et roguelite, så du kommer til å oppgradere utstyret og evnene dine etter hvert som du stiger i nivå.

Deep Rock Galactic: Rogue Core er tilgjengelig på ønskelisten nå og kommer til Steam Early Access den 20. mai.