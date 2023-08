Delt skjerm er ikke utelukket for Baldur's Gate III på Xbox Series S

HQ

I forrige uke fikk vi endelig den gode nyheten om at mesterverket Baldur's Gate III kommer til Xbox Series S/X i høst (det er allerede ute til PC og lanseres på PlayStation 5 den 6. september). Det er imidlertid én hake.

Det viser seg at Xbox Series S-versjonen kommer til å gå glipp av spilling på delt skjerm, ettersom denne funksjonen blir fjernet i denne versjonen (den blir inkludert i Xbox Series X). De fleste antok nok at dette var slutten på historien, men heldigvis bestemte den offisielle Xbox-kontoen på X seg for å oppklare saken i løpet av helgen, og forklarte at de vil "fortsette å samarbeide med Larian for å utforske muligheten for å legge til delt skjerm på Series S etter lanseringen".

I utgangspunktet er det fortsatt en sjanse for at Xbox Series S også får delt skjerm, men hvis det skjer, blir det etter lanseringen.