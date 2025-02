Delta Force -kampanjen er så utfordrende at ikke engang utviklerne klarer å fullføre den

HQ

I forrige uke ble kampanjen til Team Jades gratis flerspillerspill Delta Force lansert. Spillet er imidlertid alt annet enn et førstepersons skytespill av vanlig kaliber. Spillets kampanje er så vanskelig at du sannsynligvis trenger et helt lag på fire for å fullføre den.

I et intervju med MP1st understreker en av utviklerne spillets utilgivelige vanskelighetsgrad.

Fiendene er raske til å gå ned med bare noen få kuler, så det gjør du også. Det er også massevis av fiender som stormer mot deg til enhver tid, så det blir overveldende... Fiendegruppen har perfekt syn, så hvis de ser så mye som en flik av karakteren din, trykker de på avtrekkeren. Selv om de ikke alltid treffer deg, bidrar det til spenningen ved at du alltid må være i dekning.

For å sette ting i perspektiv: Ingen i Team Jade har klart å fullføre hele kampanjen på egen hånd! Ifølge utviklerne selv krever spillet mot, besluttsomhet og oppofrelse. Black Hawk Down er den ultimate dyktighetsprøven, og krever alt du har, for dette er ikke en skytebane, dette er krig.