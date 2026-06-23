Delta Force Rise-serien: De 16 lagene som skal delta i 2026, er nå offentliggjort

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Om noen uker starter det «høyeste nivået» innen extraction-esport, når Delta Force Rise Series starter 10. juli. Med dette i vente og mye konkurranse i horisonten, er nå de 16 bekreftede partnerlagene for sesongen 2026 offentliggjort, med organisasjoner fra hele verden.

Du kan se den fullstendige listen over utvalgte organisasjoner nedenfor, men vi har fått vite at de fullstendige spillerlistene for lagene i Amerika og EMEA vil bli offentliggjort i begynnelsen av juli.



Alliance



Aurora



Evil Geniuses



FaZe Clan



FLC



Fnatic



Fluxo W7M



Gen.G Esports



Gotaga



Leviatan



Team Nadeshot



NTMR



Spacestation Gaming



SPF



Team Liquid



WLGaming Esports



Til slutt får vi en liten forsmak på ambisjonene bak denne esporten, som planlegger å bygge «fremtiden for Extraction Esports sammen med de beste.»