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Delta Force
Delta Force Rise-serien: De 16 lagene som skal delta i 2026, er nå offentliggjort
Sesongen starter allerede 10. juli.
HQ
Om noen uker starter det «høyeste nivået» innen extraction-esport, når Delta Force Rise Series starter 10. juli. Med dette i vente og mye konkurranse i horisonten, er nå de 16 bekreftede partnerlagene for sesongen 2026 offentliggjort, med organisasjoner fra hele verden.
Du kan se den fullstendige listen over utvalgte organisasjoner nedenfor, men vi har fått vite at de fullstendige spillerlistene for lagene i Amerika og EMEA vil bli offentliggjort i begynnelsen av juli.
- Alliance
- Aurora
- Evil Geniuses
- FaZe Clan
- FLC
- Fnatic
- Fluxo W7M
- Gen.G Esports
- Gotaga
- Leviatan
- Team Nadeshot
- NTMR
- Spacestation Gaming
- SPF
- Team Liquid
- WLGaming Esports
Til slutt får vi en liten forsmak på ambisjonene bak denne esporten, som planlegger å bygge «fremtiden for Extraction Esports sammen med de beste.»