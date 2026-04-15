Demokratene foreslår en kommisjon for å vurdere Trumps skikkethet

Jamie Raskin og andre demokrater i Representantenes hus har fremmet et forslag om å opprette en uavhengig kommisjon for å vurdere om Donald Trump er skikket til å forbli i embetet, noe som potensielt kan utløse avsettelse i henhold til det 25. grunnlovstillegget.

Initiativet vil involvere samarbeid med visepresident JD Vance og andre høytstående tjenestemenn, og vil undersøke presidentens evne til å utføre sine konstitusjonelle plikter.

Forslaget kommer etter en rekke kontroversielle uttalelser fra Trump, blant annet trusler mot Iran og et innlegg i sosiale medier der han avbildet seg selv som Jesus.

Det 25. grunnlovstillegget åpner for overføring av presidentens makt dersom presidenten anses ute av stand til å utføre sine plikter, noe som vanligvis krever enighet mellom visepresidenten og et flertall av kabinettet.