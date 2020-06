Demon's Souls blir nydelig på PlayStation 5

Syntes du oppgradering Shadow of the Colossus fikk på PlayStation 5 var imponerende? Da råder jeg deg til å se traileren nederst.

Det nå velkjente studioet Bluepoint kunne nemlig bekrefte ryktene om at de lager en remake av Demon's Souls i kveld, noe de gjorde med en trailer som man ikke akkurat trenger sammenligningsbilder for å forstå er skapt spesielt for PlayStation 5. En beskrivelse som ble fjernet raskt hevdet også at denne utgaven vil inneholde en "Fractured Mode". Hva dette er vites ikke, men det kan jo være en ekstra høy vanskelighetsgrad. For det trenger jo spillet som egentlig startet "Souls-sjangeren"...

Originalen fyller elleve år, men dette er en skikkelig remake i samme stil som Resident Evil-spillene. FromSoftware må kanskje passe seg, for lykkes Bluepoint med kontrollene og vanskelighetsgraden også har det japanske studioet fått meget sterk konkurranse.