Demon's Souls får ikke ray-tracing

Du ser på Annonser

Selv om det kanskje i brede trekk er størst interesse fra forbrukerne for at de nye konsollene oppnår 4K/60fps, er det også en annen teknologi som banker på døren, nemlig ray-tracing, som nå kommer til konsollene også.

Men det betyr ikke at teknologien kommer til alle de nye lanseringstitlene, eksempelvis har ikke Demon's Souls ray-tracing. Dette forklarer regissør Gavin Moore i et intervju med LevelUp.com hvor han sier følgende:

"It's not because we couldn't or because the PlayStation 5 couldn't do it, it's fully capable of doing it. It's like any other graphical improvement, there is a cost [to implement ray tracing]. If we had implemented ray tracing in the game, that would mean that we would have had to leave something out. There is a limited time in game development."

Ut i fra det vi har sett til nå ser spillet likevel rålekkert ut. Skal du spille Demon's Souls på PlayStation 5?