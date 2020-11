Demon's Souls har over 180 hjelpevideoer på PlayStation 5

Du ser på Annonser

En av de mest fascinerende tingene Sony avslørte i videoen hvor de viste frem PlayStation 5-menyene var at PlayStation Plus-medlemmer vil få tilgang til tips- og hjelp-videoer for akkurat det de holder på med direkte i menyene og kunne se dem mens man spiller. Spørsmålene har selvsagt vært mange siden den gang. Hvor mange utviklere vil faktisk ta seg tid til dette utenom Sony sine egne studioer? Hvordan vil det fungere for noen av de mest utfordrende spill hvor nesten alt er vanskelig? Vel, vi har på en måte fått svar på sistnevnte.

I et intervju med The Washington Post avslører PlayStation 5-arkitekten Mark Cerny at Demon's Souls vil ha over 180 av disse hjelpende videoene. Det er altså ingen tvil om at Bluepoint og Sony i alle fall har gått skikkelig til verks for å gjøre det lettere å få hjelp i det meget lovende lanseringsspillet, noe som er gode nyheter for de av dere som eventuelt frykter "Souls"-sjangeren.