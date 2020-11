Demon's Souls (PS5)

Du ser på Annonser

I 2009 (2010 i Europa) ga From Software ut et spill som fødte en helt ny undersjanger nå kjent som "Soulslike". Spillet var den notorisk vanskelige kultklassikeren Demon's Souls, hvor man får utforske en mørk, brutal fantasiverden, og må kjempe mot mange utfordrende bosser. Et RPG-spill som i sin tid var meget unikt og nyskapende. Nå har mesterne av remastere og remakes selv, Bluepoint Games, gjenoppbygd Demon's Souls helt fra bunnen av, og puster nytt liv i denne nå mer enn ti år gamle kultklassikeren. Og la meg si dette med en gang: det er utrolig hvor stor forskjell et tiår kan gjøre!

Nyversjonen byr på utrolig mange pene og imponerende detaljer, som blod som spruter over rustningen din når du banker opp fiender med sverdet ditt, trebiter som flyr opp i luften når du ødelegger kasser og tønner, synlige støvskyer og gnister når du aktiverer gamle spaker. Bossene har også fått den samme behandlingen og ser virkelig fantastiske ut. Noen har til og med fått noen kunstneriske forandringer, som Penetrator, som nå har fått en stilig rød røyksky som danser elegant rundt sverdet, hvilket får det til å se dødeligere ut enn noensinne. Spells ser spektakulære ut, og når du kaster dem, skaper de nå en sjokkbølge som også påvirker ting i området, ikke bare fiender, hvilket gir spillet mer realisme.

Alt ser utrolig ut, med fantastiske farger og detaljer. Det er ingen ray-tracing her, men lyssettingen ser fortsatt meget bra ut, og refleksjonene, som i vannpytter eller på skinnende rustninger, er også ganske fine. De nye lyseffektene gjør virkelig en stor forskjell. Alt dette er med på å skape en unik og passende atmosfære, langt bedre enn i originalen. Du får velge mellom to grafikkmoduser når du spiller: Cinematic Mode, med native 4K og 30fps, og Performance Mode, med 1440p oppskalert til 4K med 60fps. I spill som dette, hvor presisjon og timing er nøkkelen til suksess, kommer en silkemyk bildeoppdatering virkelig til nytte, så jeg vil virkelig anbefale å prioritere dette - spillet ser fortsatt utrolig pent ut uansett. Cinematic Mode er selvfølgelig fint å ha for de som ønsker å leke med spillets fotomodus. Heldigvis kan du bytte mellom Cinematic Mode og Performance Mode når som helst mens du spiller.

La oss ikke glemme at animasjonene har fått litt kjærlig omsorg også. Alt sammen både ser og føles utrolig bra ut, ingen hakking eller noe sånt, hvilket jeg opplevde ganske mye av i originalen. Jeg føler at jeg hele tiden har full kontroll over karakteren min, og jeg har heller ikke gjort de samme dumme feilene som jeg gjorde så altfor mange ganger i originalspillet på grunn av lagg eller glitcher. Det har faktisk blitt tilføyd nye angrepsanimasjoner også. Det var strengt tatt ikke nødvendig, men jeg klager absolutt ikke!

Kameraet har også blitt redesignet, og føles mye bedre her enn i originalen. Det setter seg ikke fast i visse ting like ofte nå, men kan fortsatt være litt kranglete i trange korridorer. Hvis du backstaber fiender i nyversjonen vil kameraet også zoome inn bittelitt for å få en bedre kikk på det alltid like tilfredsstillende øyeblikket. Enkelt sagt føles kameraet litt mer aktivt og naturlig, og jeg liker virkelig denne forbedringen.

Om du spilte originalen, har du sikkert lagt merke til at noen fiender oppfører seg underlig til tider, som når de løper inn i hindringer og bare fortsetter å prøve å løpe uten å komme noen vei. Noen fiender driter seg ut med unnamanøverne sine og ruller utenfor klipper og ned fra trapper i en sikker død. Det ser skikkelig dumt ut, og dette er også tilfellet i remaken.

World Tendency-systemet er fortsatt en greie, så ikke forvent noe annet. Noen hater det, andre elsker det. Personlig er jeg blant de sistnevnte, da systemet påvirker verden ut i fra hvordan man spiller. For eksempel, dersom du dør mye i menneskelig form vil spillverden straffe deg ved å gradvist gå mot Pure Black World Tendency, som gjør fiendene enda mer utfordrende og tilføyer de ekstra utfordrende Black Phantoms. Om du derimot får Pure White World Tendency, for eksempel ved å beseire bosser og invaderende spillere, ved å drepe Black Phantoms når World Tendencyen allerede er mørk, eller bare ved å unngå å dø i menneskelig form (blant mange andre ting jeg ikke vet om, da systemet fremdeles ikke får en tydelig forklaring i nyversjonen heller...), blir verden litt mer vennlig mot deg, og gjør fiendene mindre utfordrende ved å gi dem mindre helse og svakere angrepsstyrke (dette gjør også at du får færre sjeler når du dreper dem, da). World Tendency påvirker også omgivelsene rundt deg, og gir deg tilgang til steder du ikke hadde tilgang til før om du enten oppnår Pure Black eller Pure White World Tendency. Selv om jeg personlig liker dette systemet veldig godt, da det gir spillet mer gjenspillingsverdi, kunne det godt ha blitt forklart mye bedre i nyversjonen.

Bluepoint har gjort noen mindre endringer for å gjøre spillopplevelsen mer fornøyelig. For eksempel lar spillet oss endelig reise mellom oppdagede Archstones i en verden i stedet for at vi må reise tilbake til Nexus (spillets hubverden) for så å reise til en annen Archstone i samme verden. Dette gjorde det mye mer fornøyelig å utforske verdenene til det fulle, da jeg enkelt kunne reise rundt omkring uten dette irritasjonsmomentet fra originalen.

Og mens vi er inne på irritasjoner... Jeg forstår at Bluepoint ønsket å holde remaken så lik originalen som mulig, men jeg synes virkelig de kunne ha tatt seg friheten til å fjerne den irriterende grensen for hvor mye vekt du kan bære om gangen, og nå snakker jeg om ting i Inventory, ikke rustningen og våpen du har på deg. Jeg har alltid følt at dette bare er en irriterende funksjon som ikke gir spillet noe som helst. Ingen liker den, og den ble faktisk ikke innført i senere spill heller. Heldigvis har utviklerne tilføyd muligheten til å overføre utstyr og gjenstander direkte til lageret i Nexus mens du er i en annen verden, hvilket gjør det hele litt mindre frustrerende, men samtidig gir det da enda mindre mening å i det hele tatt ha denne grensen i utgangspunktet.

Mens originalens lyddesign er litt enkelt, med mangel på variasjon, er lyddesignet i Bluepoints nyversjon førsteklasses. Det bidrar virkelig til spillets allerede utrolige atmosfære. Noen hardcore-fans kan imidlertid bli skuffet over det faktum at musikken har blitt spilt inn på nytt, og føles annerledes enn originalen, med litt mindre trykk på en måte. Personlig hadde jeg ikke noe imot nyinnspillingen, men jeg tror ikke alle kommer til å like den.

For å oppsummere beviser Bluepoint Games nok en gang at de er best på remakes og remastere, og Demon's Souls er helt klart det beste de har laget. Som jeg nevnte tidligere synes jeg dette er det peneste spillet tilgjengelig på PS5, og det mener jeg virkelig. Det ser ikke bare pent ut, det føles også fantastisk å spille (DualSensens haptiske feedback tar også opplevelsen til nye høyder). Det er fortsatt det samme nådeløse spillet, bare bedre. Hvis du liker en god utfordring og har mye tålmodighet, bør du virkelig vurdere å plukke opp denne perlen når du får tak i en PS5.