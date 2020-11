Demon's Souls viser frem figurskaper og Photo Mode

Du ser på Annonser

Bluepoint har fortjent nok fått mye oppmerksomhet for hvor pent Demon's Souls ser ut, men det er ikke bare det visuelle studioet har oppgradert noe voldsomt i forhold til PS3-originalen. I dag er det tid for en titt på figurskaperen og hvilke nydelige bilder vi kan ta.

For hvor det kan være vanskelig å se særlig mange detaljer på figuren vår i PS3-spillet er Demon's Souls på PS5 såpass pent at utviklerne byr på hele 16 millioner forskjellige måter å utforme figuren vår på. Dermed sier det seg selv at mange vil tilbringe langt mer tid på den delen av spillet denne gangen selv om figuren som regel vil dekkes av rustning.

Et av unntakene til dette er i den nye fotomodusen. Som flesteparten av Sony sine egne spill kan vi endre på en drøss med innstillinger når alt er fryst. I tillegg til å ha ulike filtere, posisjonering av kameraet, endre ansiktsuttrykk og lignende kan man også fjerne hjelmen, overdelen, eventuelle andre spillere og hva det måtte være for å ta det perfekte bildet.