Demon's Souls-remaken har en mystisk dør som ingen klarer å åpne

Bluepoint Games har restaurert Demon's Souls, og selv om spillet stort sett er helt likt originalen har de tatt seg friheten til å legge til en liten bonus.

De har nemlig plassert en hemmelig dør godt gjemt i Tower Knight Archstone, altså World Level 1-3. Den befinner seg bak en illusjonsvegg, men foreløpig har ingen funnet ut av hvordan man kan åpne den. Brukere på Reddit har likevel klart å få en sniktitt bak døren, som viser seg å lede til en balkong hvor det ligger en død soldat med en ting du kan plukke opp.

Spillere har prøvd nærmest alt, uten hell. Noen trodde for eksempel at man kanskje måtte ha Platinum-troféet for å kunne åpne den, men flere som har troféet har prøvd, og ingenting skjer. World Tendency-systemet ser heller ikke ut til å ha noen effekt...