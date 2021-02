Den andre The Outer Worlds-utvidelsen kommer før april

Du ser på Annonser

Selv om de fleste ikke snakker så mye om The Outer Worlds lenger, så kom Peril on Gorgon-utvidelsen for en stund siden til relativt solide anmeldelser, og siden da vet vi at Obsidian har jobbet på enda en utvidelse. Men når kommer den da?

Det berørte Take-Two i deres seneste finansmøte med deres investorer (via VGC), og her bekreftet de at denne andre utvidelsen, ved navn Murder on Eridanos, vil ankomme innen utgangen av finansåret, som slutter den 31. mars 2021.

Vi vet enda ikke så mye om denne utvidelsen, utover at den vil by på "Halcyon Helens siste (og beste!) eventyr."

