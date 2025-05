Den andre Thunderbolts* post-credits-scenen "kommer fra innspillingen av en produksjon som kanskje starter snart ..."

HQ

Interessen for Marvel er på topp igjen takket være at de neste Avengers -filmene er nært forestående. Disse er til og med noe som blir teaset og planlagt for i ettertekster, med Thunderbolts* som har en referanse som ser ut til å hentyde til den neste store ensembleinnsatsen. Vi kommenterte dette i vår anmeldelse av filmen, og det er også noe regissør Jake Schreier delte en innsikt om i et nylig intervju.

I en samtale med Comicbook.com bekreftet Schreier at den andre av de to Thunderbolts* post-credits-scenene faktisk ikke ble regissert av ham, men at han var til stede da den ble filmet, og fortalte at den ble filmet på settet til en film som kanskje snart skal begynne å produseres... Så, Avengers: Doomsday definitivt.

Spesifikt, la Schreier til: "Jeg var der da det ble filmet. Jeg kan si at det kommer fra settet til en produksjon som kanskje starter produksjonen akkurat nå."

Han avslørte også at sluttscenen ble filmet for bare en måned siden, noe som betyr at innholdet er langt nyere enn den faktiske Thunderbolts* -filmen som ville ha blitt produsert i 2024.

Har du planer om å se Thunderbolts* denne helgen?