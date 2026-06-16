Den australske dommeren Shaun Evans frikjent etter å ha gjort et «sirkel»-håndtegn under VM

HQ

Den australske dommeren Shaun Evans er frikjent etter å ha blitt undersøkt av FIFAs uavhengige disiplinærkomité for et mulig brudd på disiplinærreglene da han gjorde et håndtegn, hvor han berørte tommelen og pekefingeren i et omvendt OK-tegn, som kan ha to svært forskjellige tolkninger.

Mens det i daglig tale å lage denne sirkelbevegelsen under håndleddet og få noen til å se på den betyr at personen som gjør bevegelsen har rett til å slå den andre på skulderen, det som kalles «sirkel-leken», kan det også være en karakteristisk gest fra ytre høyre: å gjøre dette tegnet på fotografier eller sosiale arrangementer er en måte å stille uttrykke hvit overlegenhet på, et tegn som ble lagt til listen over hat-symboler av Anti-Defamation League (ADL).

Da FIFA laget en video som viste dommerne i VM-kampen mellom Tyskland og Curaçao, som endte 7-1, så VAR-dommerne inn i kameraet, og Evans, en videodommer, gjorde det OK-håndtegnet, et øyeblikk som gikk viralt.

Gitt konnotasjonene, åpnet FIFA en etterforskning av Evans, som kom med en uttalelse og benektet å ha gjort dette tegnet med vilje. «Den eneste forklaringen jeg kan gi, er at bevegelsen var en ufrivillig, ubevisst rykning, og at jeg ikke var klar over at jeg hadde gjort det på det tidspunktet», sa Evans. «Bilder tatt senere i løpet av kampen viste at jeg gjentok denne bevegelsen mange ganger mens jeg holdt en penn mellom fingrene.»

«Dekningen etter denne hendelsen gjenspeiler ganske enkelt ikke den jeg er. Selvfølgelig forstår jeg hvordan gesten har blitt tolket, og jeg beklager dette, men jeg vil være helt klar og kategorisk si at jeg ikke bevisst eller med vilje gjorde det antydede håndsymbolet».

FIFAs uavhengige disiplinærkomité sa at de ikke hadde funnet bevis for brudd på disiplinærreglene, og Evans er frikjent og vil fortsette å jobbe resten av turneringen.