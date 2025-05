Den banebrytende kvinnelige Valorant -profilen Florescent anklaget for seksuelle overgrep

HQ

Bare nylig forlot Ava "Florescent" Eugene Apeks ' Valorant -tropp, etter tidligere å ha skrevet historie ved å bli den første kvinnelige spilleren som ble med i hovedkretsen Valorant Champions Tour når han signerte for dem. På den tiden ble det nevnt at overgangen til en ny region og beliggenhet ikke hadde gått bra for spilleren, og det var grunnen til at hun gikk ut, men nå blir det stilt spørsmål om ektheten av det.

Årsaken er fordi nå Florescent har blitt beskyldt for seksuelle overgrep av en anonym kilde. Uttalelsen kommer fra X-bruker @kar_ie, som har tatt til den sosiale plattformen for å legge til at Florescent seksuelt overgrep personen som for tiden går under navnet "murstein" ved flere anledninger, med innlegget inkludert ganske grafiske forklaringer på hva som skjedde.

Etter at dette ble kjent, har Florescent kommet med en uttalelse der hun avviser og benekter anklagene, og går så langt som til å søke "umiddelbar juridisk bistand for å finne ut hvordan jeg best kan gå frem, både når det gjelder å avgjøre hva jeg kan dele offentlig, og hvordan jeg best kan renvaske navnet mitt".

Riot Games har også kommentert disse anklagene, og har understreket at de vil samarbeide med en eventuell rettslig etterforskning, samtidig som de oppfordrer alle som sitter på relevant informasjon, til å stå frem.