Den belgiske syklisten Wout van Aert trekker seg fra Tour de France på grunn av et infisert sår i albuen

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Tour de France starter om litt over to uker (4. juli i Barcelona), og den belgiske syklisten Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) har bekreftet at han ikke vil delta i år på grunn av en vedvarende albueskade han pådro seg i et fall under trening, som ikke har grodd ordentlig – en skade som allerede tvang ham til å trekke seg fra Tour de Auvergne-Rhône-Alpes.

Team Visma forklarer i en uttalelse at albueskaden uventet ble infisert. Såret hans ble renset på sykehuset, og han tilbrakte en natt der under observasjon. Etter samråd mellom Van Aert, det medisinske personalet og prestasjonstrenerne er det besluttet at fullstendig restitusjon er prioriteten og at Van Aerts helse kommer først, opplyser laget.

«Dette er selvfølgelig en stor skuffelse», sa Van Aert. «Tour de France er et av mine hovedmål hvert år. Dessverre har et fall under trening satt en kjepp i hjulet, og skaden i albuen min har forverret seg og har fortsatt ikke leget seg tilstrekkelig. Sammen med laget har vi konkludert med at det på dette tidspunktet ikke er mulig å starte Touren i toppform. Nå fokuserer jeg fullt og helt på å bli frisk, slik at jeg kan komme tilbake på mitt beste nivå senere i sesongen.»

Den 31 år gamle belgiske syklisten har vunnet 10 individuelle etapper i Tour de France mellom 2019 og 2025, inkludert poengkonkurransen i 2022. En av de viktigste seirene i karrieren hans kom i april i fjor, da han slo favoritten Tadej Pogacar og vant Paris–Roubaix, hans andre «monument» etter Milano–San Remo i 2020, og dermed satte en stopper for (eller rettere sagt, midlertidig satte en pause i) hans velkjente uflaks: en rekke styrt, punkteringer og nå skader har hindret ham i å vinne mange flere løp han ville ha fortjent, noe som gjør Wout van Aert til en av de mest elskede ikke-franske syklistene i Frankrike.