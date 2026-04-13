Wout van Aert spurtslår Pogacar i Paris-Roubaix og vinner sitt andre monument, "betyr i bunn og grunn alt for meg"

Wout van Aert har vunnet sin andre monumentseier, da han slo favorittene Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel i Paris-Roubaix, som den første belgieren til å vinne siden Philippe Gilbert i 2019. Van Aert, som vant Milano-Sanremo i 2020, avsluttet Van der Poels rekke på tre strake seire siden 2023 (endte på fjerdeplass, 15 sekunder bak van Aert), og nektet Pogacar det siste monumentet han mangler på sin allerede historiske troféliste i sluttspurten. En annen belgier, Jasper Stuyven, ble nummer tre, 13 sekunder bak.

Wout van Aerts uflaks, som er "en del av det som gjør ham sjarmerende" ifølge CyclingWeekly, har nektet belgieren trofeer: krasj eller punktering har stått i veien. Det kan forklare hvorfor en ikke-fransk syklist fikk så mye støtte fra de lokale fansen da han spurtslo Pogacar i velodromen.

"Å vinne dette rittet betyr i bunn og grunn alt for meg. Vi ofrer så mye for å komme til dette nivået, for å alltid slå tilbake, og hvert år er målet vårt dette rittet og Flandern rundt. Å avslutte det på denne måten i en spurt med Tadej i trøya, det finnes ingen bedre måte å gjøre det på, sa Van Aert, som husket de dårlige erfaringene fra året før, men forklarte at de ga ham kunnskapen til å klare det på søndag.

Van Aert dedikerte seieren til Michael Goolaerts, den belgiske syklisten som døde av hjertestans i Briastre under 2018-utgaven av Paris-Roubaix, da han bare var 23 år gammel.