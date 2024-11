Den bisarre hendelsen bak kulissene av kampen mellom Jake Paul og Mike Tyson, som involverte en due

HQ

Kampen mellom Mike Tyson og Jake Paul skuffet mange fans på grunn av kampens utfall, og noen mistenkte til og med at den var iscenesatt. Begge bokserne så ut til å glede seg over seieren: For Tyson var det en "moralsk seier" etter å ha innrømmet at han nesten døde i juni og fikk åtte blodtilførsler.

Det var ikke annet enn respekt mellom de to bokserne utenfor ringen, og selv i de vanligvis anspente ansikt-til-ansikt-intervjuene før kampen var det ingenting å utsette på dem. Men bak kulissene oppsto det en bisarr situasjon som fikk Paul til å tilkalle sikkerhetsvakter...

Mike Tyson har en veldokumentert interesse for fugler, og har en samling på hundrevis av dem. Som et tegn på respekt bestemte Paul seg for å gi Tyson en due, kalt Richard, i gave før kampen. Tyson sa imidlertid at duen så "billig" ut, og at han hadde tenkt å bruke den til å mate sin egen falk, og duen ble tatt fra Tyson.

På kampdagen tok Paul med seg duen Richard til stadion, og ble sett bærende på den i garderoben. Etter kampen skal Paul ha ringt sikkerhetsvaktene på AT&T Stadium for å lete etter duen, i frykt for at Tyson hadde stjålet den, ifølge GB News.

"Alle vil ha en oppdatering på den nye duen min som Mike Tyson nektet å ta. Richard her har det helt fantastisk, han trives, og han har det kjempegøy. Jeg kan ikke tro at Mike Tyson lot deg gå," fortalte Paul på Instagram.