Jake Paul beseirer Mike Tyson i en trist boksekamp som etterlater de fleste tilskuerne misfornøyde

Kampen mellom Tyson og Paul, etter å ha blitt massivt publisert av Netflix og streamet live over hele verden, endte slik de fleste eksperter hadde trodd: med seier til 27 år gamle Jake Paul over 58 år gamle Mike Tyson. Resultatet ble en enstemmig avgjørelse fra alle tre dommerne: 80-72, 79-73 og 79-73 i de åtte to minutter lange rundene.

Tyson holdt faktisk stand mot YouTuberen i de to første rundene, men etter det var det en klar dominans av Paul, som er høyere enn Tyson. Og åpenbart i bedre form enn "verdens tøffeste mann", som ga opp sine få sjanser og bestemte seg for å stå på vakt: Han traff bare 18 av 97 slag, mens Paul traff 78 av 278 slag.

Det ble snart en beleiring fra Pauls side, som var tøff nok til å vise dommerne at han var vinneren, men som trakk seg litt tilbake for ikke å påføre bokselegenden Tyson, som trakk seg fra profesjonell boksing i 2005, en ydmykende KO. De siste ti sekundene av den åttende runden sluttet Paul å slåss og bukket for Tyson.

Snakker om en "moralsk seier" for Tyson, andre sier det var iscenesatt

Myndighetene i Texas var faktisk bekymret for at Tyson skulle bli slått ut og måtte fraktes til sykehuset, så alt det ble snakket om etter kampen var at det var en "moralsk seier" for Tyson for at han avsluttet kampen stående.

Publikum var stort sett misfornøyd med det mange mente var et "sirkus" mer enn en ekte boksekamp, og mange kritikere mente at dette var "bortkastet tid" og at det var "iscenesatt".

Og dette kommer til å gå inn i rekordene hans: Før kampen ba begge bokserne om at kampen skulle sanksjoneres som en profesjonell kamp, noe som betyr at Mike Tyson legger til et syvende nederlag til sin 50-7-ratio, og Jake Paul legger til sin ellevte seier med bare ett tap.